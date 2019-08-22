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DHA İSTANBUL - RÖGARDA MEYDANA GELEN PATLAMA PANİĞE NEDEN OLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 01:43 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Soner HASIRCIOĞLU - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - TAKSİM'de gece saatlerinde bir rögarda meydana gelen patlama korku ve paniğe neden oldu.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Soner HASIRCIOĞLU - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - TAKSİM'de gece saatlerinde bir rögarda meydana gelen patlama korku ve paniğe neden oldu. Patlamanın neden kaynaklandığının tespiti için çalışmalar sürüyor.
Taksim'de saat 00.30 sıralarında duyulan patlama sesi çevrede korku ve paniğe neden oldu. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Kazancı Yokuşu olarak bilinen Osmanlı Sokağı'nı yaya ve araç trafiğine kapattı. Ayrıca bölgeye özel harekat timleri de sevk edildi. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alınırken, incelemeler sonucu patlamanın bir rögarda meydana geldiği tespit edildi. Patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.
Öte yandan olay yerinde çevrede alınan güvenlik önlemleri kapsamında sokak yaklaşık bir saat yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Çalışmanın ardından sokak yeniden ulaşıma açıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Patlamanın meydana geldiği sokaktan görüntü
-Polis ekiplerinin çalışmaları
-Özel harekat Timlerinin güvenlik tedbiri alması
-Röportaj
-Sokağın araç ve yaya trafiğine açılması
-Genel ve detay görüntüler

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