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DHA İSTANBUL -  RUS DENİZALTISI İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 11:55 | Son Güncelleme

RUS Donanması'na ait 'Veliky Novgorod' adlı denizaltı, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- RUS Donanması'na ait 'Veliky Novgorod' adlı denizaltı, İstanbul Boğazı'ndan geçti.
İstanbul Boğazı'na saat 10.00'da Marmara Denizi'nden giren Rus Donanması'na ait 'Veliky Novgorod' adlı denizaltıya Sahil Güvenlik Botu eşlik etti. Güvertesinde askerler görülen Rus denizaltısı saat 11.15'te Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçerek Karadeniz'e doğru ilerledi.

Görüntü Dökümü:
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-Denizaltıdan görüntü
-Güvertedeki askerler
-Denizaltına eşlik eden Sahil Güvenlik Botu
-Denizaltının FSM Köprüsü altından geçişi
-Genel ve detaylar?

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