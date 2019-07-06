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DHA İSTANBUL - SANCAKTEPE'DE BÖREKÇİDE YANGIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 04:13 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - SANCAKTEPE'de börekçide çıkan küçük çaplı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - SANCAKTEPE'de börekçide çıkan küçük çaplı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Safa Mahallesi Bahçelievler Caddesi'nde bulunan bir börekçide saat 03.00 sıralarında çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Söndürme çalışmaları sırasında sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Dükkândan detay
-İtfaiye ekiplerin çalışması
-Sağlık ekiplerin hazır bekletilmesi
-Çevrede bulunan vatandaşlar
-Genel ve detaylar

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