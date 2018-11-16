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DHA İSTANBUL - SARIYER'DE AĞAÇ YOLA DEVRİLDİ: 2 SAAT ULAŞIM DURDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 06:53 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHA - Sarıyer ve Maslak'ı birbirine bağlayan tünel girişinde ağaç yola devrildi.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHA - Sarıyer ve Maslak'ı birbirine bağlayan tünel girişinde ağaç yola devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan yol, itfaiye görevlilerinin ağacı keserek yoldan kaldırmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Olay, bu sabah Sarıyer ve Maslak'ı birbirine bağlayan tünelin girişinde meydana geldi. Bir ağaç, saat 05.00 sıralarında yola devrildi. Elektrik tellerine yaslanarak devrilen ağaç nedeniyle, Sarıyer - Maslak ve Sarıyer Kilyos istikameti trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine BEDAŞ ve itfaiye ekipleri sevk edildi. BEDAŞ görevlileri herhangi bir olumsuzluğa karşı hattaki elektriği keserken, itfaiye ekipleri de ağacı keserek iş makinaları yardımıyla yoldan kaldırdı. Ağacın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Düşen ağaçtan yoldan ve tünelden görüntü
-Polis ve itfaiye ekiplerinden görüntü
-İtfaiye erlerinin ağacı kesmesi
-Ağacın iş makinası yardımıyla kaldırılması
-Genel ve detaylar

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