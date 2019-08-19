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DHA İSTANBUL -  SELDE ÖLEN "CİCİ BABA"NIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 14:23 | Son Güncelleme

Yılmaz OKUR - Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da etkili olan kuvvetli yağış sırasında uyuduğu Unkapanı Köprüsü altında hayatını kaybeden evsiz kişinin kimliği belirlendi.

Yılmaz OKUR - Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da etkili olan kuvvetli yağış sırasında uyuduğu Unkapanı Köprüsü altında hayatını kaybeden evsiz kişinin kimliği belirlendi. Çevrede "Cici Baba" olarak bilinen kişinin 59 yaşındaki Sezai Güdek olduğu tespit edildi. Güdek'in ailesinin Ordu'da olduğu kaydedildi. Yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alınan Güdek'in cenazesi,
ailesi tarafından Ordu'ya götürülecek.

Görüntü Dökümü:
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-Sel baskınından yeni görüntüler
-Olay günü çekilen görüntüler

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