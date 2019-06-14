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DHA İSTANBUL - SERVİS MİNİBÜSÜ TAKSİYE ÇARPTI: 1 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 08:00 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - FATİH'te D-100 Karayolu Edirne istikametinde servis minibüsü önündeki taksiye arkadan çarptı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - FATİH'te D-100 Karayolu Edirne istikametinde servis minibüsü önündeki taksiye arkadan çarptı. Kazada taksi sürücüsü araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza, D-100 Karayolu Edirne istikametinde sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 LCA 166 plakalı servis minibüsü, Edirnekapı ayrımına geldiği sırada aynı yönde giden 34 TBH 63 plakalı taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksi sürücüsü araç içinde sıkıştı. Yoldan geçen sürücüler hem yardıma koştu hem de durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan taksi sürücüsünü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralı taksi sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası, sağlık ekiplerinin yaralı sürücüye müdahalesi bir vatandaşın cep tep telefonu kamerasına yansıdı.
Öte yandan, kaza sonrası D-100 Karayolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Vatandaşın çektiği görüntüler
- Sürücünün araçta çıkarılması
- Genel ve detaylar
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- Olayın meydana geldiği yer
- Kazaya karışan araçlar
- Polisin çalışması
- Araçların çekilmesi
- Genel ve detaylar

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