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DHA İSTANBUL - ŞİDDETLİ RÜZGÂR KARTAL, BAKIRKÖY VE FATİH'TE AĞAÇLARI DEVİRDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 06:02 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgâr nedeniyle Kartal, Bakırköy ve Fatih'te ağaçlar devrildi.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgâr nedeniyle Kartal, Bakırköy ve Fatih'te ağaçlar devrildi.

Kartal, Uğur Mumcu Mahallesi Akzambak Sokak'ta saat 03.30 sıralarında bir ağaç şiddetli rüzgârın etkisiyle devrildi. Devrilen ağacın etkisiyle sokakta araç geçişi durdu. Ağacın devrildiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı motorlu testere ile keserek parçalara ayırdı. Ağacın kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan, birçok ilçede etkili olan şiddetli rüzgârda Bakırköy ve Fatih'te de ağaçlar devrildi. Ağaçlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kesilip parçalara bölünerek düştükleri yerlerden kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Devrilen ağacın parçaları
-İtfaiye ekiplerin çalışması
-Ağaçlardan detaylar
-Genel ve detaylar

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