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DHA İSTANBUL - SİLİVRİ'DE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 13:30 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Savaş ATAK -İstanbul DHA İstanbul'un batısında gece saatlerinde etkili olan yağış Silivri ve Çatalca'da su baskınlarına neden oldu.

Haber-Kamera: Savaş ATAK -İstanbul DHA

İstanbul'un batısında gece saatlerinde etkili olan yağış Silivri ve Çatalca'da su baskınlarına neden oldu. Yağışın sabah saatlerinde daha da şiddetlenmesiyle Silivri sahilinde bulunan rögarlar taştı. Sahildeki yollar sular altında kaldı. Silivri'de su basan işyerlerinde biriken suyu tahliye çalışması yapıldı. Su tahliye edilirken geriye çamur kaldı.

Çatalca'da da bazı yollar su altında kaldı. Sürücüler su dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Görüntü Dökümü:

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-Silivri'de su basan sahil yolu

-Silivri'de bu basan işyerleri

-İşyerlerinden suyun tahliye edilmesi

-Çalışmalar

-Çatalca'da su dolan yollar

12.10.2018 - 09.02 Haber Kodu : 181012018

12.10.2018 - 09.19 Haber Kodu : 181012021

12.10.2018 - 09.59 Haber Kodu : 181012029

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