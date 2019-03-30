DHA İSTANBUL - SON MİTİNGİNİ BEŞİKTAŞ'TA YAPAN İMAMOĞLU: GENÇLERİN EKREM AĞABEYİ OLACAĞIM

Ümit UZUN-Onur MERİÇ/ İSTANBUL, (DHA) CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yarın gerçekleşecek seçim öncesi son mitingini Beşiktaş meydanında yaptı. Ekrem İmamoğlu’na eşi Dilek İmamoğlu da eşlik etti. Vatandaşlardan destek isteyen İmamoğlu, gençler için çalışacağını söyleyerek, “Gençlerin Ekrem ağabeyi olacağım. Öyle uydurmadan PUBG oynamalar vesaireler yapmayacağım. Size söz. Yani biliyorsam futbol topuna vururum, bilmiyorsam vurmam" diye konuştu.
Kadınlar için çok özel politikalar uygulayacaklarını söyleyen İmamoğlu, “Göreceksiniz, eşitlikçi ve bu şehri kadın dostu bir kent yapmak adına çok mücadele edeceğim. Bu şehrin kadınların cinsiyet eşitliği konusunda en güzel kentlerden biri olduğunu herkese ispat edeceğim. Söz veriyorum. Eşim burada diye korktuğum için söz vermiyorum" dedi.
“BANA OY VEREBİLİR"
İmamoğlu, " Oy konusu Allah’la kul arasında. Kimse bilmez, ne derse desin inanmayın. Bana oy verebilir. Hani insan sevdiğine takılırmış, dayandı dayandı son iki gün dayanamadı artıkö dedi. Bu sırada bir vatandaşın "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan oyunu sana verecek" demesi üzerine İmamoğlu, "Ben de öyle düşünüyorum" yanıtını verdi.
“BU CENNET VATANI ÇOK SEVİYORUZ"
Konuşması sırasında bir çocuğun yanına gelmesi üzerine Güngören’de yaşadığı bir anısını paylaşan İmamoğlu, “Bir anne geldi, dedi ki ‘oğlum 11 yaşında namaz kılıyor’, demiş ki ‘anne bir haftadır kıldığım her namazda Ekrem ağabeyime dua ediyorum’. Ben bu güzel delikanlıların, bu güzel gençlerin ve çocukların inşallah hep Ekrem ağabeyi olurumö şeklinde konuştu. İmamoğlu, "Onlar bizi ayrıştırmak istediler, bizi bölmek istediler, bizi kırmak istediler, ama biz birleşeceğiz. Biz bu cennet vatanı çok seviyoruz, bayrağımızı çok seviyoruz, atamızı çok seviyoruz." dedi.
“İSTANBUL SEFERBERLİK SÜRECİNE GİRİYOR"
İstanbul’un seferberlik sürecine girdiğini söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Bunun adı çevre seferberliği, kalkınma seferberliği, duyarlılık seferberliği, kadın dostu olma seferberliği, çocuk dostu olma seferberliği, insanlık seferberliği. Biz bu şehirde tekrar birbirine kucaklaşan bir milletin evlatları olacağız." diye konuştu.
TEŞEKKÜR KONUŞMASI
Mitingini teşekkür konuşması yaparak bitiren İmamoğlu, "Bana bu yolu açan çok değerli partime, Cumhuriyet Halk partisine çok teşekkür ediyorum. Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’na yürekten teşekkür ediyorum. Bu konuda karar alan partimin tüm örgütüne, il başkanıma, yöneticilerine, ilçe başkanlarına, aday arkadaşlarıma herkese çok teşekkür ediyorum. Elbette ittifak partimiz olan İYİ Parti’ye, Genel Başkan Meral Akşener’e çok teşekkür ediyorum" dedi. Basın mensuplarına ve emniyet mensuplarına da teşekkürlerini ileten İmamoğlu, “Hakkınızı helal edin" diyerek mitingini sonlandırdı.
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-Ekrem İmamoğlu konuşması
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