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DHA İSTANBUL - SON UÇUŞLAR KULEDEN GÖRÜNTÜLENDİ.. HAVA TRAFİK KONTROLÖRLERİNİN HÜZÜNLÜ KONUŞMALARI

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 14:05 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı'ndan dış ve iç hatlarda iniş ve kalkış yapan son tarifeli uçakların pilotları ile hava trafik kontrolörleri arasındaki yaşanan konuşmalara hüzün ve sevinç bir arada yansıdı.

Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA) Atatürk Havalimanı'ndan dış ve iç hatlarda iniş ve kalkış yapan son tarifeli uçakların pilotları ile hava trafik kontrolörleri arasındaki yaşanan konuşmalara hüzün ve sevinç bir arada yansıdı. Atatürk Havalimanı'ndan gerçekleştirilen son tarifeli uçuşlar da Hava Trafik Kontrol Kulesi'nden görüntülendi.
Atatürk Havalimanı'na iniş yapan son tarifeli sefer olan THY'nin Malatya uçağının pilotu ile hava trafik kontrolörü arasında geçen konuşma, kameralar tarafından da kaydedildi. Atatürk Havalimanı'na inişe geçen uçağın kaptanı ile irtibat kuran kontrolör, tüm uçuş ekibi ve yolculara "hoş geldiniz" dedikten sonra şunları söyledi:
"Bir yandan Atatürk Havalimanı'ndan ayrılmanın hüznünü yaşarken, diğer yandan İstanbul Havalimanı'nda çalışmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşamaktayız. Sizleri ve değerleri misafirlerimizi İstanbul Havalimanı'mızda uçurmaktan memnuniyet duyacağız. Yeni evimizde, İstanbul Havalimanı'nda görüşmek üzere."

ATATÜRK HAVALİMANI'NA SON İNİŞİ MALATYA UÇAĞI YAPTI
Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu, "Yeni havalimanımız vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun" şeklinde yanıt verdikten sonra başarılı bir şekilde inişini yaptı. Tarihe geçen bu uçuş da Atatürk Havalimanı'na inen son tarifeli uçak oldu.
Öte yandan Atatürk Havalimanı'nın tarifeli uçuşlara kapanmasının son dakikalarında kalkış yapan son uçaklar, daha çok Uzak doğu ülkelerine sefer yapan uçaklar oldu. İstanbul-Singapur seferini yapan THY uçağı da son tarifli uçuş olarak tarihe geçti.

Görüntü Dökümü
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-Pilotlar ile kontrolörler arasındaki konuşmalar
-İstanbul'a son inen THY'nin tarifeli Malatya uçağı
-THY uçağının piste teker koyması
-Uçağın taksi yaparak park yerine gidişi
-Apronda bulunan uçaklar
-Son tarifeli uçakların kalkışı
-İstanbul Havalimanı'na intikal uçuşları
-Genel ve detaylar

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