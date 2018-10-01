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DHA İSTANBUL - SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ SERBEST BIRAKILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 19:11 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA Sosyal medya fenomenlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
Sosyal medya fenomenlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın birlikte yaptığı operasyonda 'Uyuşturucuyu veya uyuşturucu madde kullanımını alenen özendirme' iddiasıyla 'Pucca' lakaplı Pınar Karagöz, Youtuber Ali Muhsin Atam, 'Şam' lakaplı rapçi Şamil Kürşad Oymak, 'Burry Soprana' lakaplı rapçi Burak Aydoğduoğlu gözaltına alınmıştı. Sosyal medya fenomenlerinin savcılığın talimatı üzerine savcılığa giderek ifade verme şartıyla emniyetten serbest bırakıldıkları öğrenildi.

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