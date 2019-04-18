DHA İSTANBUL - SÖZCÜ GAZETESİ DAVASINDA MÜTALAA (1)  

Özden ATİK - İstanbul DHA

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile köşe yazarları Emin Çölaşan, Necati Doğru, gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz’ın da arasında bulunduğu 9 kişinin yargılandığı davada mütalaa verildi. 17 sayfalık mütalaada Emin Çölaşan ve Necati Doğru’nun da arasında bulunduğu 6 sanık hakkında 'örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarpıtılması istendi. Mahkeme heyeti, sanık Burak Akbay hakkında kırmızı bülten çıkarılması için işlemlerin başlatılmasına karar verdi. Mütalaada Akbay'ın dosyasının ayrılması da istendi.

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