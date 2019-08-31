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DHA İSTANBUL - SULTANBEYLİ'DE BETON MİKSERİ VE KAMYON ÇARPIŞTI : 2 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 12:39 | Son Güncelleme

 SULTANBEYLİ'de beton mikseriyle kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Haber-Kamera: İsa ALMAÇAYIR/İstanbul,(DHA) - SULTANBEYLİ'de beton mikseriyle kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Ömer Acar'ın kullandığı beton mikseri, aniden yola çıktığı öne sürülen Levent Atay'ın kullandığı nakliye kamyonu ile çarpıştı. Kazada Ömer Acar araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Acar itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kurtarıldı. Kazada kamyonda bulunan Murat Öztürk de yaralandı. Öztürk, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Görüntü dökümü
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-Kaza yerinden görüntüler
-itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları
-Kaza anını gören vatandaşlar ile röp.
-Cep telefonu kamerası görüntüleri
-Genel ve detay

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