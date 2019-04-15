DHA İSTANBUL - SULTANBEYLİ'DE CİNAYET KAMERADA

- Bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı görüntülediler

İstanbul DHA

Sultanbeyli'de sokak ortasında işlenen cinayet cep telefonu kamerasına yansıdı

Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi Ferah Caddesi'ndeki olay gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kafe işleten M.E ve M.C.G. kirayı ödemedikleri gerekçesiyle iş yerinden çıkarıldı. Mal sahibi, iş yerini Mustafa Tiryaki'ye devretti.

M.E ve M.C.G. çıkarılmalarından sorumlu tuttukları Mustafa Tiryaki'ye kurşun yağdırdı. İş yeri önünde tartıştıkları Tirkayi öldüren saldırganlar yanındaki kişiyi ise bacağından yaraladı. Saldırganlar olay yerinden hızla kaçarken o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Daha sonra polis merkezine giderek teslim olan saldırganların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

---------

-Olay anı

-ölen kişinin fotoğrafı

