HABER

DHA İSTANBUL - SULTANBEYLİ'DE CİNAYET KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 14:31 | Son Güncelleme

- Bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı görüntülediler İstanbul DHA Sultanbeyli'de sokak ortasında işlenen cinayet cep telefonu kamerasına yansıdı Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi Ferah Caddesi'ndeki olay gece saatlerinde meydana geldi.

- Bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı görüntülediler

İstanbul DHA
Sultanbeyli'de sokak ortasında işlenen cinayet cep telefonu kamerasına yansıdı
Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi Ferah Caddesi'ndeki olay gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kafe işleten M.E ve M.C.G. kirayı ödemedikleri gerekçesiyle iş yerinden çıkarıldı. Mal sahibi, iş yerini Mustafa Tiryaki'ye devretti.
M.E ve M.C.G. çıkarılmalarından sorumlu tuttukları Mustafa Tiryaki'ye kurşun yağdırdı. İş yeri önünde tartıştıkları Tirkayi öldüren saldırganlar yanındaki kişiyi ise bacağından yaraladı. Saldırganlar olay yerinden hızla kaçarken o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Daha sonra polis merkezine giderek teslim olan saldırganların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
---------
-Olay anı
-ölen kişinin fotoğrafı

PARTNERGame of Thrones evreninde yaşasan seni kim öldürürdü?Game of Thrones evreninde yaşasan seni kim öldürürdü?
Antalya'da hortum seraları vurduAntalya'da hortum seraları vurdu
Cumhuriyet Üniversitesi Bahar Şenliği, mehterli yürüyüşle başladıCumhuriyet Üniversitesi Bahar Şenliği, mehterli yürüyüşle başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

F.Bahçeli isme olay sözler

F.Bahçeli isme olay sözler

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

Şehitler diyarı çiçeklerle bezendi

Şehitler diyarı çiçeklerle bezendi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, ikinci kez adliyeye sevk edildi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, ikinci kez adliyeye sevk edildi

Kızları ağaç ev istedi, o minibüsten ev yaptı

Kızları ağaç ev istedi, Karadenizli baba bakın ne yaptı

Özel mülkiyet deyip yolu kapattılar! Pamukkale yolunda şaşırtan manzara

45 kişi yolu kapattı! Sebebini duyan şaşıp kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.