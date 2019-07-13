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DHA İSTANBUL - SULTANBEYLİ'DE KORKUTAN ÇATI YANGINI

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 04:41 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - SULTANBEYLİ'de metruk bir binanın çatısında başlayan yangın büyüyerek bitişikteki 3 katlı binanın çatısına sıçradı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - SULTANBEYLİ'de metruk bir binanın çatısında başlayan yangın büyüyerek bitişikteki 3 katlı binanın çatısına sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen görüntülerde çatların alev alev yandığı görülüyor.
Yangın, Battalgazi Mahallesi Nihal Sokak'ta saat 02.30 sıralarında çıktı. Sokaktaki metruk bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki 3 katlı binanın çatısına sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada mahalle sakinleri 3 katlı binada oturanları uyararak binadan çıkardı. Vatandaşların panik yaşadığı görüldü. İtfaiye yangına tazyikli su ile müdahale etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. İtfaiyenin müdahalesi sırasında polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması yapıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, yangın bir mahalle sakini tarafından cep telefon kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde çatıların alev alev yandığı gözleniyor.
YANGINI GÖREN VATANDAŞ KONUŞTU
Yangını gören bir vatandaş ise, "Biz işten geliyorduk, sokaktan geçerken baktım bina yanıyor. Kimse ayakta değil, herkes uyuyor. Milleti uyandırmaya çalıştım, kimse uyanmadı. Camlara taş attım, ıslık çaldım. Ondan sonra itfaiyeyi aradım, bina yanıyor diye. Bu arada millet de uyandı. Herkes sokağa çıktı. Ondan sonra itfaiye geldi, söndürdü. Can kaybı veya yaralı yok" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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(Cep telefon kamerası)
-Metruk binanın çatısı alev alev yanması
-Alevler bitişikteki binaya sıçraması
-Genel ve detaylar
(Aktüel)
-Yangın çıktığı metruk bina
-İtfaiye ekiplerin çalışması
-Polis ve sağlık ekipleri
-Dışarı da bulunan vatandaşlar
-İtfaiye eri tazyikli su ile müdahalesi
-Vatandaşla röp.
-Genel ve detaylar

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