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DHA İSTANBUL - SULTANGAZİ KENT ORMANI'NDA YANGIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 11:52 | Son Güncelleme

Sultangazi'de bulunan Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda yangın çıktı.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)
Sultangazi'de bulunan Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda yangın çıktı.
Sultangazi Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine İBB İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının bulunduğu yere giden yoldan dolayı itfaiye ekipleri olay yerine yetişmekte güçlük çekti. Kazılan ve toprak birikintisinin oluştuğu yolu geçen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, soğutma çalışması yapılan alanda yapılanan incelemenin ardından yangının kesin çıkış sebebinin belirleneceği öğrenildi.
Öte yandan, yangının çıktığı alanda piknik yapan bir vatandaş yangını hem görüntüledi, hem de söndürmeye çalıştı.

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüsü
-Vatandaşların çalışması
-İtfaiyenin müdahalesi

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