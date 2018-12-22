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DHA İSTANBUL - SULTANGAZİ'DE İŞ MAKİNESİ METRELERCE YUVARLANDI : SÜRÜCÜ YARALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 17:54 | Son Güncelleme

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ- Emin YEŞİL - İSTANBUL DHA Sultangazi'de şantiye alanında çalışma yapan iş makinesi yuvarlanarak yola devrildi.

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ- Emin YEŞİL - İSTANBUL DHA
Sultangazi'de şantiye alanında çalışma yapan iş makinesi yuvarlanarak yola devrildi. Araç içinde sıkışan sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 16.30 sıralarında Cebeci Köyü yolunda meydana geldi. Yol kenarındaki şantiye alanı içinde çalışma yapan iş makinesi metrelerce aşağı yuvarlandı. Yolda ters dönen iş makinesinin sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş makinesi altında sıkışan yaralı sürücüyü kurtardı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
İş makinesinin görüntüsü
Yaralı sürücüden görüntü
Diğer detaylar

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