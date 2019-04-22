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DHA İSTANBUL- SULTANGAZİ'DE 'KAZA KAVŞAĞI'...

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 10:01 | Son Güncelleme

Sultangazi'de iki sokağın kesiştiği kavşakta benzer kazalar meydana geliyor.

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Sultangazi'de iki sokağın kesiştiği kavşakta benzer kazalar meydana geliyor. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazalar nedeniyle mahalle sakinleri önlem alınmasını istiyor.
Kameralara yansıyan ilk görüntülerde, seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, kavşağa yaklaştığında başka bir sokaktan gelen otomobile çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle süratli olan otomobil, kontrolünden çıkarak bir iş yerinin merdivenlerine çıkıyor. Kaza sonucu şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçtan inen sürücünün şaşkınlık yaşayarak yere çöktüğü görülüyor.

VATANDAŞLARA ÇARPMADAN SON ANDA DURDU
Güvenlik kameralarına yansıyan bir diğer kazada ise kavşağa yaklaşan bir otomobil sürücüsü, yoldan geçen seyir haldeki bir araca çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle siyah renkli otomobilin, aynı iş yerinin önünde bekleyen vatandaşlara çarpmadan son anda durduğu görülüyor. Bu kazada da şans eseri ölen ya da yaralanan olmuyor.

Görüntü dökümü:
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-Güvenlik kamerası
-1. Kaza
-Araçların çarpışması
-Aracın savrularak vatandaşların üzerine gelmesi
-Aracın durması
-2. Kaza (7 Nisan)
-Araçların çarpışması
-Aracın merdivenlere çıkması

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