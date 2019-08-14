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DHA İSTANBUL- SÜPER KUPA MAÇININ 150 EURO'LUK BİLETİ 22 BİN LİRAYA KARABORSADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 13:25 | Son Güncelleme

İstanbul DHA - İNGİLİZ takımları Chelsea ile Liverpool arasında bu akşam oynanacak Süper Kupa maçı öncesi biletler karaborsaya düştü.

İstanbul DHA - İNGİLİZ takımları Chelsea ile Liverpool arasında bu akşam oynanacak Süper Kupa maçı öncesi biletler karaborsaya düştü.
Beşiktaş Park'ta oynanacak dev maçın biletleri günler öncesinde satışa çıktı. 3 farklı kategoride 50 ile 150 Euro arasında fiyatla günler öncesinde satışa çıkan biletler kısa sürede tükendi. Ancak yine karaborsacılara gün doğdu.
Maçı fırsata çevirmek isteyenler aldıkları biletleri internet üzerinden oldukça yüksek fiyata satışa çıkardı. Biletler karaborsada bugün 22 bin lirayı bulan fiyatla satılıyor. Stat çevresinde de polis karaborsacılara karşı önlem aldı.
Tribünlerin yüzde 78'i taraftarlara, kalan bölümü ise yerel organizasyon komitesi, UEFA, ulusal futbol federasyonları, ticari ortaklar ve yayıncı kuruluşlara ayrıldı. Maça Liverpool taraftarlarının daha fazla ilgi gösterdiği kaydediliyor. İngilizlerin yanı sıra bir çok ülkeden de maçı izlemek için taraftarlar geldi.

Görüntü Dökümü:
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-Stat çevresi önlemlerden görüntüler

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