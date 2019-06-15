DHA İSTANBUL -  SURİYELİ HAMİLE KADIN ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE DAYAKTAN KAÇMIŞ

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de 1,5 yaşındaki çocuğuyla 4 gün önce kaybolduğu iddia edilen 5 aylık hamile Isras Hamada (21)'nın, kocasının gördüğü şiddet nedeniyle kaçtığı ortaya çıktı.

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde eşi ve çocuğunun fotoğraflarına bakarak gözyaşı döken Zekeriya Ayar, 5 aylık hamile eşi Isras Hamada 1,5 yaşındaki çocuğuyla birlikte 4 gün önce kaybolduğunu söylemişti. Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı inceleme sonucu Isras Hamada'nın eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne başvurduğu öğnenildi. Hamada ve çocuğunun koruma altına alındığı belirtilirken polisin incelemesinin sürdüğü kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Eşini arayan Ayar'dan detaylar

-Ayar ile röp.



PARTNER Son 10 yılın en güzel kadınları