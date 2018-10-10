Haber-Kamera: Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL (DHA) 2 Ekim'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için başkonsolosluk önündeki bekleyiş sürüyor. Kaşıkçı'nın kaybolması ile ilgili soruşturma çerçevesinde Levent'te yer alan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda inceleme yapılması bekleniyor.
Bazı Suudi vatandaşları evrak işlemleri için sabah saatlerinde başkonsolosluğa geldi. Başkonsolosluk çalışanları binaya girişlerde evrak işlemleri için gelenlere eşlik ediyor.
Görüntü Dökümü:
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- Suudilerin evrak işlemleri için başkonsolosluğa gelişi
- Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun görüntüsü
-Genel ve detaylar
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