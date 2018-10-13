DHA İSTANBUL -SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA HAREKETLİLİK

Haber- Kamera : Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, (DHA)
Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de girdiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketlilik yaşandı. Suudi heyetin dün geldiği araçlar bugün de konsolosluk önündeydi. Dün gelen heyetten olduğu tahmin edilen kişiler araçlarla konsolosluğa girdikten bir süre sonra ayrıldı. Öte yandan etrafı bariyerlerle çevrili konsolosluk önünde gazetecilerin bekleyiş sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
----------------------
-Konsolosluğa araç giriş ve çıkışları
-İki kişinin konsolosluğa girişi ve çıkışı
-Genel ve detay görüntüler
Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!
Konya'daki karakolda polise demir çubukla saldırdı
Hırsızlık için girdiği evdeki kadına dehşeti yaşattı!
Anne dayağından kaçtı, balkondan atladı
AK Parti'den ABD'li rahip Brunson açıklaması
İYİ Parti'de büyük şok! Canlı yayında istifa edip MHP'ye geçti
BBC’nin kraliyet düğünü canlı yayınında altyazı kazası: 'Prenses’in göğüsleri ne güzel'
Nepal'de şiddetli fırtına! Çok sayıda dağcı hayatını kaybetti
Facebook resmen duyurdu: Tam 29 milyon kullanıcı...
Facebook 40 milyon kişinin hesabını kapattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum