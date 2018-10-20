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DHA İSTANBUL -  SUUDİ ARABİSTAN'DAN KAŞIKÇI AÇIKLAMASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 14:15 | Son Güncelleme

"Daha önce güvenlik makamlarına iletilen bilgiler vatandaşımız Cemal  Kaşıkçı'nın konsolosluk binasından ayrıldığına işaret etmekteydi" "Ön soruşturmanın neticesinde; Cemal Kaşıkçı'nın ülkesine dönebileceğine dair bazı bulgularını bulunduğundan şüphelinin, Cemal Kaşıkçı ile görüşmek üzere İstanbul'a gittiği tespit edilmiştir"  "Cemal Kaşıkçı ile şüphelilerin bazıları arasında kavga çıkmış ve elle arbede meydana gelerek olay büyümüş ve vatandaş Kaşıkçı'nın vefat etmesine neden olmuştur" "18 Suudi vatandaşıyla yapılan soruşturmalar devam ederken Suudi Arabistan krallığı olay neticesinde yaşanan bu acı gelişmelerden dolayı derin üzüntü duyduğunu belirtmektedir" Haber: Özgür EREN - İSTANBUL DHA Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nden Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili açıklama yapıldı.

"Daha önce güvenlik makamlarına iletilen bilgiler vatandaşımız Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binasından ayrıldığına işaret etmekteydi"

"Ön soruşturmanın neticesinde; Cemal Kaşıkçı'nın ülkesine dönebileceğine dair bazı bulgularını bulunduğundan şüphelinin, Cemal Kaşıkçı ile görüşmek üzere İstanbul'a gittiği tespit edilmiştir"

"Cemal Kaşıkçı ile şüphelilerin bazıları arasında kavga çıkmış ve elle arbede meydana gelerek olay büyümüş ve vatandaş Kaşıkçı'nın vefat etmesine neden olmuştur"

"18 Suudi vatandaşıyla yapılan soruşturmalar devam ederken Suudi Arabistan krallığı olay neticesinde yaşanan bu acı gelişmelerden dolayı derin üzüntü duyduğunu belirtmektedir"

Haber: Özgür EREN - İSTANBUL DHA
Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nden Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili açıklama yapıldı.
"Suudi Arabistan Krallığı yetkili kaynaklarının açıklaması" şeklinde belirtilen yazılı açıklama şu şekilde:
"Suudi vatandaşı Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması davasını Suudi Arabistan Krallığı Yüksek Makamları yakından takip etmiş, konu ile ilgili gerçeklerin ortaya çıkarılması için gerekli işlemler başlatılmıştır. Bu çerçevede ve tüm gerçeklerin ortaya çıkarılmasını teminen krallık, 6 Ekim'de soruşturma başlatmak ve Türk meslektaşlarıyla işbirliği yapmak üzere Türkiye'ye güvenlik ekibi göndermiş akabinde Suudi Arabistan krallığı ile kardeş Türkiye arasında ortam güvenlik komisyonu kurularak Türk güvenlik yetkililerinin başkonsolosluk ile başkonsolos rezidansına girişine izin vermiştir. Bu bağlamda, Kral Salman Bin Abdülaziz'in talimatı doğrultusunda başsavcılık tarafından Türk tarafının ortak güvenlik grubuna bildirdiği bazı şüpheliler hakkında olay ile ilgili bilgilerin veya ilişkilerinin olup olmadığının tespiti için soruşturma başlatılmıştır ki bu arada daha önce güvenlik makamlarına iletilen bilgiler vatandaşımız Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binasından ayrıldığına işaret etmekteydi"

"KAŞIKÇI'NIN VEFAT ETMESİNE NEDEN OLMUŞTUR"
"Çok açık ve net bir şekilde olayın aydınlatılması ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasının gerekliliği doğrultusunda devletin verdiği talimatları yerine getirmek amacıyla başsavcılığın başlattığı ön soruşturmanın neticesinde; Cemal Kaşıkçı'nın ülkesine dönebileceğine dair bazı bulgularını bulunduğundan şüphelinin, Cemal Kaşıkçı ile görüşmek üzere İstanbul'a gittiği tespit edilmiştir. Ön soruşturmaların neticesinde Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda bulunduğu sırada kendisiyle şüpheliler arasında cereyan eden görüşmenin istenilen yönde gerçekleşmediği ve olumsuz bir şekilde geliştiği belirlenmiştir. Bunun sonucunda Cemal Kaşıkçı ile şüphelilerin bazıları arasında kavga çıkmış ve elle arbede meydana gelerek olay büyümüş ve vatandaş Kaşıkçı'nın vefat etmesine neden olmuştur"

"SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUĞUNU BELİRTMEKTEDİR"
"Bu olayın şüpheliler akabinde şüpheliler olayı kapatarak örtbas etmeye çalışmıştır bu olay çerçevesinde gözaltına alınan 18 Suudi vatandaşıyla yapılan soruşturmalar devam ederken Suudi Arabistan krallığı olay neticesinde yaşanan bu acı gelişmelerden dolayı derin üzüntü duyduğunu belirtmektedir. Ayrıca Suudi ilgili makamlarının bu olayla ilgili gerçeklerin kamuoyuna açıklanacağını ve olaya karışan suçluların tümünün cezalandırılması için Suudi Arabistan'da bulunan ilgili mahkemelere intikal ettirileceğini vurgular"

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