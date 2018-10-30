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DHA İSTANBUL - SUUDİ BAŞSAVCI, TEKRAR İSTANBUL ADALET SARAYI'NA GELDİ (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 11:14 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için İstanbul'da bulunan Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, tekrar İstanbul Adalet Sarayı'na geldi Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, kaldığı otelden çıkarak saat 11.00 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için İstanbul'da bulunan Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, tekrar İstanbul Adalet Sarayı'na geldi
Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, kaldığı otelden çıkarak saat 11.00 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Suud Muceb beraberindeki heyet dün de adliyeye gelerek Başsavcı İrfan Fidan ile yaklaşık 1 saat 15 dakika görüşmüştü.

Görüntü Dökümü:
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-Heyetin otelden çıkışı

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