DHA İSTANBUL - SUUDİ HEYETİN BULUNDUĞU KONVOYDAKİ ARAÇLAR YOLDA AYRILDI

Haber: Gökhan ÇELİK - Kamera: Güven USTA - İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden çıkan yaklaşık 10 araçlık konvoy yolda ayrıldı.
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında başkonsoloslukta bugün inceleme yapılacak. Ortak incelemenin akşam üstü yapılacağı belirtildi. Olayı soruşturan heyet, 10 araçla saat 13.30 sıralarında Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Suudi Arabistanlı ve Türk yetkililerden oluşan heyetin ilgili birimlerle görüşme sağladıkları öğrenildi. Heyet saat 15.15 sıralarında emniyetten ayrıldı. Konsolosluğa gideceği belirtilen konvoydaki araçlar yolda ayrıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Konvoyun çıkışı
-Konvoydaki araçların yolda ayrılması
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