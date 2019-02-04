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DHA İSTANBUL - TAKSİM MEYDANI'NDA ŞÜPHELİ ÇANTA ALARMI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 15:28 | Son Güncelleme

Haber-Doğanay YAVUZ - İstanbul DHA Taksim Meydanı'nda tramvay durağındaki sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi.

Haber-Doğanay YAVUZ - İstanbul DHA
Taksim Meydanı'nda tramvay durağındaki sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Olay yerine uzman ekip bekleniyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü

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