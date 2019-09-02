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DHA İSTANBUL -  TANINAN SÜRE DOLDU, AVCILAR’DAKİ RİSKLİ BİNADA DAİRELER MÜHÜRLENİYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 15:20 | Son Güncelleme

AVCILAR’daki Cihangir Mahallesi’nde kolonları çatlayan binanın tahliye edilmesi için verilen sürenin bugün dolmasının ardından mühürleme işlemlerine başlandı.

İhsan DÖRTKARDEŞ-Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’daki Cihangir Mahallesi’nde kolonları çatlayan binanın tahliye edilmesi için verilen sürenin bugün dolmasının ardından mühürleme işlemlerine başlandı.
İleri Sokak’ta bulunan 32 yıl önce yaptırılan 5 katlı Özbirlik Apartmanı’nın kolonlarında geçen Mart ayında çatlaklar görülmüştü. Bunun üzerine bina sakinlerinden bir bölümü can güvenliklerinin tehlikede olduğunu belirterek, bir firma ile anlaştı, kolonlarından tarotlar alındı. Yapılan inceleme binanın riskli olduğu belirlendi. İnceleme raporu Perşembe günü Avcılar Belediyesi İmar Müdürlüğü’ne teslim edildi. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, DHA muhabirine, “Rapor incelendi ve binanın tahliye edilmesi için süre verildi. Pazartesi gününe kadar bu bina tahliye edilecek. Edilmezse, mühürleyip biz tahliye edeceğiz. Uzman arkadaşlarımızın söylediğine göre, etrafa zarar verecek durumda değil. Bizim bölgedeki diğer binalarla ilgili incelememiz yok. Vatandaşın inceleme yaptırması halinde gereğini yaparız" demişti.
10 daireli Özbirlik Apartmanı’nda evi bulunan Mevlüt Ödemiş, belediyenin tanıdığı 4 günlük sürenin bugün tamamlandığını, birçok komşusu gibi henüz kiralık ev bulamadığını söyledi. Ödemiş, üst kattaki 2 dairenin boşaltıldığını, girişteki bir dairenin de 1 yılı aşkın süreden bu yana boş olduğunu belirterek, "Mart ayında başvurduk, test yapıldı. Binamız riskli çıktı. Komşularımızın bir bölümü 'bizi rezil ettiniz' diyor. Oysa kiriş ve kolonlarda çatlak var. Çevredeki diğer 9 blokta da çatlak ve patlaklar vardır. 10 bloktan oluşan sitenin yapımına 1987’de yapımına başlanmış 90’da teslim edilmiş. Diğer binalarda da ufak tefek çatlak ve çatlaklar var" dedi.

ZABITA MÜHÜRLEMEYE BAŞLADI

Bugün saat 13.00’te Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Güven ve İmar Müdürlüğü görevlileri binaya gelerek burada oturanlarla görüştü. Zabıta Müdürü Güven, "Burada sıkıntı büyük. Bir an önce daireleri boşaltalım mühürlemeyi tamamlayalım. Taşınma ile ilgili çalışmalarınızı tamamlayın, burada konuşlanmayın. Akşama kadar daire ve bina mühürleme işlemlerini tamamlayacağız" dedi. Güven, DHA muhabirine yaptığı açıklama da şunları söyledi:
"Bina sakinleri ile yapmış olduğumuz toplantıda Perşembe günü riskli yapı statüsüne alınan bina için tanınan süre bugün doldu. Vatandaşlarımızı nüfus ve eşyadan tahliye ediyoruz. Ardından yıkımını yapacağız. Vatandaşların başka alana kiraladıkları dairelere taşınması için kamyon ve işçi takviyesi yapacağız. Bir an önce buradaki mağduriyeti gidermek için çalışıyoruz. Onların yaşadığı sıkıntıları hafifletmek için buradayız, Bu an için daire ve bina mühürlemesini yapacağız. Binanın hassasiyeti nedeniyle ek süre tanıma lüksümüz yok."

Avcılar Belediyesi İnşaat Mühendisi Erkan Özen de, binada kiriş ve kolonların çatladığını, burası için verilen raporun incelenerek tahliye ve mühürleme kararı verildiğini ifade ederken "Ayrıca Kentsel dönüşüm çalışması yapılıyor. Nüfus ve eşya tahliyesini yapacağız" dedi.

Görüntü Dökümü:
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Binanın dışından görüntüler

Sökülen PVC pencereler

Bina sakinlerinden Mevlüt Ödemiş ile röportaj

Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Güven ve İmar Müdürlüğü’nden Erkan Özen'in DHA'ya yaptığı açıklamalar

Zabıta Müdürü bina sakinleri ile konuşurken

Dairelerden biri mühürlenirken

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