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DHA İSTANBUL - TEM OTOYOLU'NDA 6 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 1 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 03:40 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL / DHA - ÜMRANİYE'de TEM Otoyolu'nda bir aracın kaza yapması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL / DHA - ÜMRANİYE'de TEM Otoyolu'nda bir aracın kaza yapması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında TEM Otoyolu Çakmak Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Sol şeritte kaza sonucu bırakılan otomobil zincirleme kazaya neden oldu. Gecenin karanlığında sol şeritteki kazalı otomobili görmeyen sürücüler otomobillerinin kontrolünü kaybederek art arda birbirine girdi. Toplam 6 aracın karıştığı kazada bir otomobil hurda yığınına dönerken, 1 kişi de yaralandı. Yaralı vatandaş olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kaza yapan aracın görüntüsü
-Trafikten görüntü
-Trafik ekiplerinin görüntüsü

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