DHA İSTANBUL - TEM OTOYOLU’NDA OKSİJEN YÜKLÜ TANKER DEVRİLDİ: 1 YARALI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA - TEM Otoyolu Altınşehir mevki Edirne istikametinde oksijen yüklü tanker devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı. Yolda ulaşım tamamen dururken, bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin tankeri yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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(Canlı yayın)
-Tankerden ve kaldırma çalışmalarından görüntüler
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