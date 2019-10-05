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DHA İSTANBUL - TEM OTOYOLU'NDA YOLCU OTOBÜSÜ, ÇÖP KAMYONUNA ÇARPTI: 3 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 02:13 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - TEM yolunda yolcu otobüsü, devrilen çöp kamyonuna çarptı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - TEM yolunda yolcu otobüsü, devrilen çöp kamyonuna çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece yarısı TEM yolu Silivri Selimpaşa mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobilin aniden fren yapması üzerine, arkasından gelen çöp kamyonunu kullanan Eşref Tunç, kontrolü kaybetti. Kontrolden çıkan çöp kamyonu orta bariyere vurup devrilirken, Edirne istikametinden İstanbul'a gelen 34 UBT 62 plakalı yolcu otobüsünün sürücüsü Bülent Candan, otobüsü durdurmak istedi ancak devrilen çöp kamyonuna çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre, otobüs sürücüsü Bülent Candan ve muavin Hasan Karabıyık ile çöp kamyonundaki İzzet Işık yaralandı. Otobüste bulunan 12 yolcu ile kamyon sürücüsü Eşref Tunç kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonrası yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolcular ise kaza yerine sevk edilen başka bir otobüse bindirilerek yola devam etti.
Polis ekipleri, kaza sonrası ulaşımı kontrollü olarak sağlarken, devrilen çöp kamyonu vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kamyonun kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Çöp kamyonundan görüntü
-Otobüsten görüntü
-Röp.
-Genel ve detaylar
(Görüntü geçildi)

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