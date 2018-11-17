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DHA İSTANBUL - TEM'DE ÇEKİCİ EYLEMİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 17:41 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA Çekici sürücüleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanamadıkları için eylem yaptı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA
Çekici sürücüleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanamadıkları için eylem yaptı.
TEM Otoyolu Ümraniye TIR parkında biraraya gelen çekici sürücüleri adına açıklamayı Mürsel Balta yaptı.
Balta, "En büyük sıkıntımız, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanamıyor olmamız. Kullanan arkadaşlara büyük para cezaları geliyor. Araçlarımız ikinci köprüden geçemediğinden vatandaşlar da bundan rahatsız oluyor. Vatandaşlar, araçlarını Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden çektirmek zorunda kalıyor. Bu anlamda yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.
Basın açıklamasının ardından sürücüler konvoy halinde korna çalarak Kavacık'a kadar ilerledi. Grup daha sonra dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Toplanan çekicilerin görüntüsü
-Sürcülerin görüntüsü
-Sürücüler ille röp
-Temde konvoy halinde ilerlemeleri
-Kornalarına basmaları
-Trafik ekiplerinden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

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