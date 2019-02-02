HABER

DHA İSTANBUL - TEM'DEKİ KAZADA YARALANAN KAMYON SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 00:59 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Kuzey Marmara Tem Otoyolu'nda gündüz saatlerinde hafriyat kamyonunun park halinde duran tankere çarpması sonucu meydana gelen kazada, yaralı halde hastaneye kaldırılan kamyon sürücüsü Bahattin Albayrak hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Kuzey Marmara Tem Otoyolu'nda gündüz saatlerinde hafriyat kamyonunun park halinde duran tankere çarpması sonucu meydana gelen kazada, yaralı halde hastaneye kaldırılan kamyon sürücüsü Bahattin Albayrak hayatını kaybetti. Kaza yerindeki hafriyat kamyonu ve tanker de bulundukları yerden kaldırıldı.
Kaza, Kuzey Marmara Tem Otoyolu'nda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İSTOÇ-TEM Mahmutbey yönünde ilerleyen hafriyat kamyonu emniyet şeridinde park halindeki tankere arkadan çarptı. Çarpışma sonrası hafriyat kamyonunda yangın çıktı. Yaralanan hafriyat kamyonu şoförü Bahattin Albayrak, olay yerine gelen ambulansla Bağcılar'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Albayrak'ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Albayrak'ın cenazesi gece saatlerinde hastaneden alınarak, Adli Tıp morguna kaldırıldı.
TANKER VE HAFRİYAT KAMYONU KALDIRILDI
Kazada hurdaya dönen tanker ve yanan hafriyat kamyonunu kaldırma çalışmaları gece saatlerine kadar sürdü. Tanker çekici yardımıyla bulunduğu yerden itfaiye ekiplerinin eşliğinde kaldırıldı. Yanan hafriyat kamyonun kupası da olay yerine gelen vinç yardımıyla kaldırıldı. Firma tarafından olay yerine gelen başka bir kamyon kupası, yanan hafriyat kamyonunun dorsesine bağlanarak çekildi.
Yol bakım ekiplerinin kaza sonrası otobanda temizlik yapmasının ardından, yol tamamen ulaşıma açıldı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
Görüntü Dökümü:
-------------------------
- Olayın meydana geldiği yer
- Tankerin götürülmesi
- Yanan hafriyat kamyonunun kaldırılma çalışmaları
- Kamyonun kaldırılması
- Cenazenin hastaneden çıkışı
- Genel ve detaylar

PARTNER Kokusundan yanında durulmuyor! Fiyatını duyan şaşıp kalıyor Kokusundan yanında durulmuyor! Fiyatını duyan şaşıp kalıyor
Yüksekova’da kar kalınlığı 5 metreyi geçtiYüksekova’da kar kalınlığı 5 metreyi geçti
Bursa trafiğine maç düzenlemesiBursa trafiğine maç düzenlemesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

Sadece göz rengi aynı kaldı!

Sadece göz rengi aynı kaldı!

O ilimize büyük müjde! Su ararken petrol buldular

O ilimize büyük müjde! Su ararken petrol buldular

ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi

ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi

YÖK'ten çok önemli uyarı: İtibar etmeyin! O diplomalar geçersiz olacak

YÖK'ten çok önemli uyarı: İtibar etmeyin! O diplomalar geçersiz olacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adıyaman’da 3.1 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'da korkutan deprem!

Düzce'de asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Kahreden haber! Feci ölüm

Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'e hapis cezası!

Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'e hapis cezası!

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

Okul bahçesinde pompalı dehşeti! Kendisini taciz eden eniştesini...

Okul bahçesinde pompalı dehşeti! Kendisini taciz eden eniştesini...

Çorum'da askeri araç devrildi: Yaralılar var

Askeri araç devrildi: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.