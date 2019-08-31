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DHA İSTANBUL - THY UÇAĞI TAKSİ YOLUNDAN ÇIKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 10:58 | Son Güncelleme

Haber:  Enver ALAS  / İSTANBUL,DHA  Türk Hava Yolları (THY)'nın İzmir - İstanbul seferini yapan tarifeli uçağı, İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından park pozisyonuna ilerlediği sırada taksi yolundan çıktı.

Haber: Enver ALAS / İSTANBUL,DHA
Türk Hava Yolları (THY)'nın İzmir - İstanbul seferini yapan tarifeli uçağı, İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından park pozisyonuna ilerlediği sırada taksi yolundan çıktı.
THY Basın Müşavirliği'nden alınan bilgiye göre, 147 yolcusu ve 7 mürettebatıyla İzmir-İstanbul seferini yapan THY'nin TK2307 sefer sayılı uçağı 07.28'de İstanbul Havalimanı pistine teker koydu. TC-JHM kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi uçağın, terminaldeki park pozisyonuna doğru ilerlediği sırada taksi yolundan çıktığı belirtildi. Uçakta bulunan yolcu ve mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu ve uçaktan tahliye edilerek terminale alındığı öğrenilirken, olayla ilgili havalimanında inceleme başlatıldığı bildirildi. Operasyonların ise sorunsuz devam ettiği açıklandı.

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