DHA İSTANBUL - TRAFİK MAGANDALARINA TUTUKLAMA TALEBİ

"ÖZÜR DİLEMEYE HAZIRIZ"

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - PENDİK'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin bulunduğu otomobile saldıran Hasan Sel ve kardeşi Hüseyin Sel, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Mala zarar verme" ve "Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. İki kardeşin savcılık sorgularında, Ayfer Bahçıvan ve Yunus Emre Bahçıvan'dan özür dilemek ve zararlarını gidermek istediklerini söyledikleri öğrenildi.

Pendik'te D-100 karayolunda 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu otomobilin önünü keserek saldıran Hasan Sel ile kardeşi Hüseyin Sel, bu sabah Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi'ne giderek ifade verdi

İki kardeş, emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Savcılık ifadesinde, kendilerine arkadan çarpmaları için araçlarını durdurduklarını, araçtan indiklerini, sıkıntısının ne olduğunu anlamak için camı açmayı istediklerini belirten Hasan Sel'in, "Kardeşim, gel gidelim, boş ver kötü söz sahibinindir dedi. Olayın bu aşamaya gelmiş olması nedeniyle, bir anlık heyecanla, şahsın aynasına zarar verdim. İki araç birbirine bitişik olduğu için diğer aracın kaputuna bastım. O anki psikolojimle kaputta zıpladım. Kesinlikle hamilelikle ilgili bir şey duymadım" dediği öğrenildi.