DHA İSTANBUL - TURİSTİ DOLANDIRIP TACİZ ETTİĞİ İDDİA EDİLEN TAKSİCİ TUTUKLANDI (1)

Haber: Özden ATİK - İSTANBUL DHA
Şişli'de önceden bindiği takside kendisinden fazla para aldığı iddiasıyla bir sonraki yolculuğunda cep telefonuyla kayıt alan Tayland uyruklu turist kadını taciz ettiği ve dolandırmaya çalıştığı ileri sürülen taksici tutuklandı.
Görüntü Dökümü
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-Taksicinin adliyeden çıkarılması
-Sosyal medyada paylaşılan görüntüler
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