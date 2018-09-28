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DHA İSTANBUL -  TURİSTLER DEHŞETİ YAŞADI... (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 09:56 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda bir apart otelin demir parkmaklıklarını kırarak içeri giren bir hırsız, uyuyan Brezilyalı 2 turistin cep telefonlarını alarak kaçtı.

- HIRSIZLA GÖZ GÖZE GELDİ

Taner YENER-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda bir apart otelin demir parkmaklıklarını kırarak içeri giren bir hırsız, uyuyan Brezilyalı 2 turistin cep telefonlarını alarak kaçtı. İddialara göre, kız arkadaşıyla bir hafta önce Türkiye'ye gelen Brezilyalı turist, o anlarda uyandı ve hırsızla göz göze geldi. Yaşanan arbedede Brezilyalı turist gözünden hafif şekilde yaralandı. Hırsızlığa gelenlerin 4 kişi olduğu öğrenilirken, polis geniş çaplı aramalara başladı.

Brezilyalı turist ihbar üzerine gelen polislere yaşadıklarını anlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler

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