HABER

DHA İSTANBUL - TÜRK GEMİSİ KORSANLARIN HEDEFİ OLDU (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 14:28 | Son Güncelleme

İstanbul DHA Kamerun'un Douala Limanı’ndan Fildişi sahilinde bulunan Abidjan Limanı’na gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk yük gemisi korsanların hedefi oldu.

İstanbul DHA
Kamerun'un Douala Limanı’ndan Fildişi sahilinde bulunan Abidjan Limanı’na gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk yük gemisi korsanların hedefi oldu.
Türk vatandaşı 10 denizcinin, 13 Temmuz’da akşam saatlerinde meydana gelen olayda korsanlar tarafından rehin alındığı öğrenildi. Gemi açıklarda demirlerden personelin serbest bırakılması için çalışmalar sürdüğü öğrenildi. Kadıoğlu Denizcilik'ten yapılan açıklamada “Tüm personelimizin salimen serbest bırakılmaları için çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

Görüntü Dökümü:
-----------
-Geminin fotoğrafları

O ilçeye yaz daha yeni geliyorO ilçeye yaz daha yeni geliyor
Kdz. Ereğli’de mahkûmlar “15 Temmuz’un anatomisi” belgeselini izlediKdz. Ereğli’de mahkûmlar “15 Temmuz’un anatomisi” belgeselini izledi
Şehit Uzman Onbaşı Demircan son yolculuğuna uğurlandıŞehit Uzman Onbaşı Demircan son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

Transferi Arabistan'ı karıştırdı

Transferi Arabistan'ı karıştırdı

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Mersin ve Adana'da metil alkolden üç ölüm haberi daha geldi

Mersin ve Adana'da metil alkolden üç ölüm haberi daha geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk gemisine korsanlar saldırdı! 10 denizci rehin alındı

Türk gemisine korsanlar saldırdı! 10 denizci rehin alındı

Hırsızlar bu kez mezarlığı talan etti

Hırsızlar bu kez mezarlığı talan etti

Tarihi eser sandılar bakın ne çıktı!

Tarihi eser sandılar bakın ne çıktı!

Evlerinde 11 kilo esrar ele geçirilen çift gözaltına alındı

Evlerinde 11 kilo esrar ele geçirilen çift gözaltına alındı

3 gündür kuyruğun sonu gelmiyor! Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluk

3 gündür kuyruğun sonu gelmiyor! Sınır kapısında büyük yoğunluk

İstinaf Mahkemesi hapis cezaları ve beraat hükümlerini onadı

İstinaf Mahkemesi hapis cezaları ve beraat hükümlerini onadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.