DHA İSTANBUL - TÜRK YOLCU UÇAĞI ZAGREB'E ACİL İNİŞ YAPTI (1)

Haber: Anıl UÇAN - İSTANBUL DHA

Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı Zagreb'e acil iniş yaptı.

Sabiha Gökçen- Paris seferini yapan yolcu uçağı, henüz bilinmeyen nedenle Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te bulunan Franjo Tudjman Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edildiği öğrenildi.

