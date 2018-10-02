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DHA İSTANBUL - TÜRK YOLCU UÇAĞI ZAGREB'E ACİL İNİŞ YAPTI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 19:35 | Son Güncelleme

Haber: Anıl UÇAN - İSTANBUL DHA Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı Zagreb'e acil iniş yaptı.

Haber: Anıl UÇAN - İSTANBUL DHA
Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı Zagreb'e acil iniş yaptı.
Sabiha Gökçen- Paris seferini yapan yolcu uçağı, henüz bilinmeyen nedenle Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te bulunan Franjo Tudjman Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edildiği öğrenildi.

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