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DHA İSTANBUL - TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİĞİ MESROB MUTAFYAN ÖLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 13:16 | Son Güncelleme

İstanbul DHA Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti.

İstanbul DHA
Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti.
Mutafyan'ın bir süredir tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

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