HABER

DHA İSTANBUL - TÜRSAB BAŞKANI BAĞLIKAYA: 2019 YILINDA 50 MİLYON ZİYARETÇİYİ HEDEFLİYORUZ.

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 18:05 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "2018'de 40 milyon yabancı ziyaretçi sayısına sizlerin sayesinde ulaşıldı.

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "2018'de 40 milyon yabancı ziyaretçi sayısına sizlerin sayesinde ulaşıldı. 2019 yılında yüzde 25 bir büyüme ile 50 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Tüm çabamız bu yönde" dedi.
"23. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı - EMITT"e katılan TÜRSAB, turizm profesyonelleri, tur operatörleri ve seyahat acentalarını buluşturdu. 18 yıl aradan sonra ilk kez fuarda yer alan TÜRSAB'ın üyesi yaklaşık bin acenta ve acenta temsilcisinin katılımıyla dün akşam gala gecesi düzenledi.
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın ev sahipliğinde düzenlenen seyahat acentalarının büyük buluşmasına İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin de katılımıyla destek verdi. Gecede TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bölge Temsil Kurulu Başkanları da hazır bulundu.

EMITT'E KATILAN BİN SEYAHAT ACENTASI TÜRSAB YEMEĞİNDE BİRARAYA GELDİ
Geceye katılan acenta temsilcilerine TÜRSAB'daki yönetim değişikliğinin ardından 11 ayda yapılan çalışmaları anlatan faaliyet filmi izletildi. Ardından geceden bir konuşma yapan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, seyahat acentalarının yakından takip ettiği turizm sektörüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARET AÇIĞININ YAKLAŞIK YÜZDE 45'İNİ KAPATTIK"
Sektörün çabalarıyla rekor bir yılı geride bıraktıklarını kaydeden Bağlıkaya, pazarlamadaki etkin gücüyle seyahat acentalarının turizm hareketinin lokomotifi konumunda olduğunu söyledi. Türkiye'ye gelen her turiste yönelik seyahat acentalarının çok büyük emeği ve çabaları olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, "2018'de 40 milyon yabancı ziyaretçi sayısına sizlerin sayesinde ulaşıldı. 2019 yılında yüzde 25 bir büyüme ile 50 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Tüm çabamız bu yönde" diye konuştu.
Firuz Bağlıkaya, "Turizm sektörü ekonomiye en çok katkı sağlayan çok önemli ve stratejik bir sektör. 2018 yılı sonu itibariyle sektör olarak ekonomiye 25 milyar dolara yakın katkı sağladık. 2018 sonu itibariyle turizm sektörü olarak Türkiye'nin dış ticaret açığının yaklaşık yüzde 45'ini kapattık. Bu başarı öyküsü, uzun yıllardır sürdürülen yoğun çalışmanın, emeğin sonucudur. Doğru adımları atmaya devam edersek, sektör paydaşları, sivil toplum kuruluşları ve kamu el birliğiyle 2023 yılında Türkiye'nin dış ticaret açığını tek başına kapatacak duruma geleceğimize olan inancımız tamdır" dedi.

YENİ YASA ÇALIŞMALARI
TÜRSAB'ın seyahat acentalarının önündeki engelleri kaldırmak için çalıştığını vurgulayan Firuz Bağlıkaya, yeni yasa çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi. Bağlıkaya, "Sektörümüzün dört gözle beklediği yeni yasa ile ilgili çalışmalarda sona ulaştık. İnşallah hepimizi memnun edeceğini düşündüğümüz yeni yasamız kısa sürede çıkmış olacak. Bildiğiniz gibi, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Turizm Geliştirme Fonu'nun kurulması için çalışma yapılıyor. Bu fonda kamu özel sektör iş birliğiyle yeni bir tanıtım modeli oluşturulacak. Bu fonun, ortak akıl ve sinerjiyle turizmi daha üst seviyelere çıkartacağına inanıyoruz. TÜRSAB kurulacak bu fonun yasa ile tanımlanmış üyelerinden birisi olacak" dedi.

Görüntü Dökümü
-------------------
-Firuz Bağlıkaya'nın konuşması
-Programa katılan acenta temsilcileri
-Genel ve detaylar

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
Okuldaki yangında mahsur kalan Koreli öğrenci kurtarıldı (1)Okuldaki yangında mahsur kalan Koreli öğrenci kurtarıldı (1)
Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyorSuriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Putin duyurdu! Rusya, nükleer silah anlaşmasını askıya aldı

Putin duyurdu! Rusya, nükleer silah anlaşmasını askıya aldı

O diziyle geri dönüyor!

O diziyle geri dönüyor!

Adana'da korkutan deprem!

Adana'da korkutan deprem!

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

CHP'nin Şişli adayı belli oldu!

CHP'nin Şişli adayı belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da kayalıkta düşen avcı, tüfeğinin ateş almasıyla öldü

Ölümün böylesi! Tek başına ava gitmişti...

Adana'da sağlık personeli cami tuvaletinde ölü bulundu

Adana'da sağlık personeli cami tuvaletinde ölü bulundu

Mavi listedeki DHKP-C'li terörist İstanbul'da yakalandı!

Hatice Ruken Kılıç İstanbul'da yakalandı

Muğla'da iğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

Antalya'da bir adam misafir olduğu evin 14 yaşındaki kızını kaçırdı iddiası

Misafir olarak gitti küçük kızı kaçırdı!

Bursa'da nişanlı çifte dehşeti yaşatmışlardı! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Nişanlı çifte dehşeti yaşatmışlardı! İğrenç detaylar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.