DHA İSTANBUL - TUTUKLAMA TALEBİNİ DUYUNCA ADLİYENİN İKİNCİ KATINDAN ATLADI

Haber: İstanbul DHA
Bakırköy Adalet Sarayı'nda "Cinsel istismar" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli T.Ş.(50) ikinci kattan atladı. Hastaneye kaldırılan T.Ş.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Bakırköy Adalet Sarayı'ndaki olay dün akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre, T.Ş. bir aile dostunun 16 yaşındaki kızına 2011 yılından beri cinsel saldırıda bulunuyordu. Şikayet üzerine gözaltına alınan T.Ş. dün emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Savcıya ifade veren T.Ş. "Cinsel istismar" suçundan tutuklama talebiyle 2. katta bulunan Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Kimlik tespiti yapılan T.Ş. ardından duruşma salonundan çıkarıldı. Savunmasının alınması için tekrar salona alınacağı sırada T.Ş. "Avukatımla görüşeceğim" diyerek 2 polisin yanından uzaklaştı. Bu sırada T.Ş. kendini 2. kattan boşluğa bıraktı. Zemine düşerek ağır yaralanan T.Ş., Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Adliyeden görüntü
-Kendisini atan şüphelinin fotoğrafı
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