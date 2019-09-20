HABER

DHA İSTANBUL - TUZLA'DA FABRİKADAN AKAN KÖPÜKLÜ SU...

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 17:42 | Son Güncelleme

  * Kimya Mühendisi Cemal Kozacı, "Ciddi bir olayla karşı karşıyayız"  Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU-İbrahim MAŞE/ İSTANBUL, DHA- KİMYA Mühendisi Cemal Kozacı, Tuzla'daki fabrikadan yağmurla birlikte yola akan sarı ve köpüklü suyla ilgili, "Bu su itfaiyenin kullandığı yangın söndürme kimyasalları ve köpük olabilir ama fabrikadaki kimyasal maddeler de var bunun içerisinde" dedi.

* Kimya Mühendisi Cemal Kozacı,

"Ciddi bir olayla karşı karşıyayız"

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU-İbrahim MAŞE/ İSTANBUL, DHA- KİMYA Mühendisi Cemal Kozacı, Tuzla'daki fabrikadan yağmurla birlikte yola akan sarı ve köpüklü suyla ilgili, "Bu su itfaiyenin kullandığı yangın söndürme kimyasalları ve köpük olabilir ama fabrikadaki kimyasal maddeler de var bunun içerisinde" dedi.
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kimyasal fabrikasının yanmasının ardından etkileri devam ediyor. Kimyasal madde üretimi yapması sebebiyle yangında gökyüzüne kimyasal dumanlar yükseldi. Kimya Mühendisi ve Yangın Güvenliği Uzmanı Cemal Kozacı, “Ciddi bir olayla karşı karşıyayız" diye konuştu.

“YAĞMURLA BİRLİKTE HİDROJEN SİYANÜR YAĞIYOR"
Cemal Kozacı, yağmurla birlikte fabrika çevresinde görülen sarı beyaz köpükle ilgili, “Bu su itfaiyenin kullandığı yangın söndürme kimyasalları ve köpük olabilir ama fabrikadaki kimyasal maddeler de var bunun içerisinde. Bu maddeler siyanürlü bileşikler. Şu anda yağmurla birlikte yağan madde hidrojen siyanürdür bu kesin. Bunlar atmosfere çıktı ama hangi konsantrasyonda olduklarını ben ölçüm yapmadığım için bilemiyorum. Bunun yoğunluğunu yetkililer ölçecek" şeklinde konuştu.

“ATIK TESİSLERİNE GÖTÜRÜLMELİ"
Kozacı, “Oradaki bütün ağaçlar bu yangından etkilendi. Civardaki arabaların eşyaların temizlenmesi lazım. Ayrıca bu işle ilgilenen ekiplerini de koruyucu ekipmanlarının da tam olması lazım. Temizlenen kimyasal maddeler sıvı veya katı olsun kanalizasyona atılmaz. Bir yerde toplanır, kamyonlarla özel tehlikeli atık yok etme tesislerine götürülür. İzmit'te böyle bir tesis var" ifadesini kullandı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------
-Kimya Mühendisi ve Yangın Güvenliği Uzmanı Cemal Kozacı Röportajı
-Yangın sonrası görüntüler
-Tuzla'da yağmur
-Fabrika ekiplerinin incelemesi
-Belediye ekiplerinin çalışması

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
14 yıldır kayıp oğlunu yaşlandırılmış robot resmiyle arıyor14 yıldır kayıp oğlunu yaşlandırılmış robot resmiyle arıyor
Yenişehir’de 3. etap TOKİ konutları yapılacakYenişehir’de 3. etap TOKİ konutları yapılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Mehmet Bayden öldürüldü!

Mehmet Bayden öldürüldü!

Rizespor'da Vedat Muriç bombası

Rizespor'da Vedat Muriç bombası

Oğlu boyunu aştı! 'Her yere Efe'yle gidiyorum'

Oğlu boyunu aştı! 'Her yere Efe'yle gidiyorum'

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

111 astsubay için FETÖ'den tutuklama kararı!

111 astsubay için FETÖ'den tutuklama kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selahattin Demirtaş hakkında yeni tutuklama talebi

Selahattin Demirtaş hakkında yeni tutuklama talebi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den partideki istifalara ilişkin açıklama

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Mansur Yavaş hakkında yakalama ve yurt dışına çıkış yasağı taleplerine ret!

Mahkemeden Mansur Yavaş kararı! Reddedildi

İstanbul E-5'te terör estiren magandalardan 6'sı tutuklandı

E-5'te terör estirmişlerdi! Flaş gelişme

İş kadınını darp edip üzerine yanıcı madde dökmüştü! Tutuklandı

İş kadınını bu hale getirmişti! Flaş gelişme

Irak'ın kuzeyindeki Gara'ya operasyon: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.