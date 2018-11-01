DHA İSTANBUL - TUZLA'DA GEMİDE YANGININ İLK ÇIKIŞ ANI

Haber: İstanbul DHA

Tuzla'daki gemi yangının çıkış anı kameraya yansıdı.

Evliya çelebi Mahallesi Tersaneler Caddesi'ndeki tersanede tadilat halindeki Litvanya bandıralı Andromeda isimli kuru yük gemisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri 17 araç ve 50 personel ile müdahale etti. Yangın ilk çıkış anı kameraya yansıdı. Görüntülerde alevlerin bir anda büyüdüğü görülüyor.

Görüntü Dökümü;

-----------

-Yangının ilk çıkış anı

