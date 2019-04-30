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DHA İSTANBUL - TUZLA'DA ÖZEL BİR TERSANEDEKİ GEMİDE YANGIN ÇIKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 02:29 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHA - TUZLA'da tersaneler bölgesindeki özel bir tersanede yapımı süren gemide gece saatlerinde yangın çıktı.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHA - TUZLA'da tersaneler bölgesindeki özel bir tersanede yapımı süren gemide gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın tersaneye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Gece geç saatlerde Tuzla'daki özel bir tersanede yapımı sürdüğü öğrenilen bir geminin depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çok sayıda araçla yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa karşı, ambulanslar da olay yerinde hazır bekletildi. Yangının çıktığı geminin depo bölümündeki soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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(DRONE GÖRÜNTÜLERİ)
-Gemiden görüntü
-İtfaiyenin müdahalesi
-Yükselen dumanlar

(AKTÜEL)
-Tersaneden genel
-İtfaiye, polis ve ambulanstan görüntü
-Genel ve detaylar

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