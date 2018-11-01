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DHA İSTANBUL - TUZLA'DA TERSANEDEKİ BİR GEMİDE YANGIN (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 17:37 | Son Güncelleme

Haber: Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA Tuzla Tersaneler bölgesinde bulunan bir tersanede bakım yapılan gemide yangın çıktı.

Haber: Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA
Tuzla Tersaneler bölgesinde bulunan bir tersanede bakım yapılan gemide yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevkedildi.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler

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