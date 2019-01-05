Haber: \u00c7a\u011fatay KENARLI - \u0130STANBUL DHA\nUkrayna'da T\u00fcrk k\u0131zlar\u0131n\u0131 \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc gerek\u00e7esiyle aranan H\u00fcsn\u00fc Can \u00c7. Pendik Kurtk\u00f6y mezarl\u0131\u011f\u0131nda kurus\u0131k\u0131 tabanca ve b\u0131\u00e7akla yakaland\u0131.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n---------\n-Zanl\u0131n\u0131n foto\u011fraflar\u0131Telefonunuz bozulursa yapman\u0131z gereken tek \u015fey!H\u00fcsn\u00fc Can \u00c7. Kurtk\u00f6y'de yakaland\u0131A\u011fa\u00e7ta ipe dolanan s\u0131\u011f\u0131rc\u0131k 24 saat sonra kurtar\u0131ld\u0131
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