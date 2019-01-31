HABER

DHA İSTANBUL - ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETLERİNDE HERHANGİ BİR ARTIŞ YAPILMAMIŞTIR.

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 16:33 | Son Güncelleme

Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul DHA Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır.

Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul DHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır. Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde kısa süreliğine yer alan 'yeni ücret tablosu' siteye sehven konulmuş olup kısa sürede kaldırılmıştır" denildi.
Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde geçişlerin yarından itibaren zamlandığı yönünde açıklama yer almıştı. Zam haberleri üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıklama yaptı.
Açıklamada şöyle denildi: İstanbul'un iki yakasını deniz altından tüp geçitle bağlayarak şehir trafiğine nefes aldıran Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır. 2018 yılında otomobiller için 23,30 TL ve minibüsler için 34,90 TL olarak alınan geçiş ücretleri, aynen devam etmektedir. Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde kısa süreliğine yer alan “yeni ücret tablosuö siteye sehven konulmuş olup kısa sürede kaldırılmıştır. Avrasya Tüneli'nden yapılan geçiş ödemeleri hâlihazırda kullanılan OGS veya HGS hesabından yapılmaktadır. Geçiş ücretleri, son teknoloji ürünü tasarıma sahip serbest akış sistemi yardımıyla ödenmekte ve kullanıcılara kesintisiz yolculuk sağlayabilmek için gişelerde nakit veya kredi kartı ile ödeme seçeneği bulunmamaktadır.

PARTNER‘İranlı Hulk'un çocukluk fotoğrafı dünyayı karıştırdı!‘İranlı Hulk'un çocukluk fotoğrafı dünyayı karıştırdı!
Afrika’ya bavulla mutlulukAfrika’ya bavulla mutluluk
Osmanlı torunu ünlü yazar Kenize: "Batının doğuya karşı ön yargılarını kırmak için savaşıyorum"Osmanlı torunu ünlü yazar Kenize: "Batının doğuya karşı ön yargılarını kırmak için savaşıyorum"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

Çanakkale'de bu sabah! Gören hayran kaldı

Çanakkale'de bu sabah! Gören hayran kaldı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da fırtına sonrası korkunç görüntüler

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

Mersin'deki şiddetli yağış ve fırtına

Mersin'deki şiddetli yağış ve fırtına

Bu kare Van Gölü'nde çekildi! Geri geldiler

Bu kare Van Gölü'nde çekildi! Geri geldiler

Buz Tırmanış Festivali'nde renkli görüntüler

Erzurum'da uluslararası buz tırmanış festivali

Diyarbakır-Silvan karayolunda kaza: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır-Silvan karayolunda kaza: Çok sayıda yaralı var

Görmeyen gözlerle 15 saat mesai yapıyor!

Görmeyen gözlerle 15 saat mesai yapıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.