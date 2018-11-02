DHA İSTANBUL - ÜMRANİYE KAYMAKAMINDAN GÖÇÜK AÇIKLAMASI 

İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA
Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Ümraniye göçüğün meydana geldiği alana gelerek incelemelerde bulundu. Suat Dervişoğlu daha sonra kısa bir açıklama yaparak, "Güvenlik görevlilerimizden Mehmet Altun'u çıkardık. Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ama hayatını kaybetti. Diğer güvenlik görevlimizi çıkarma çalışmalarımız devam ediyor. Başta AFAD ve AKOM olmak üzere, Büyükşehir Belediyemizin bütün ekipleri, tüm çalışanlarımız azami bir gayretle, büyük bir çalışmayla inşallah onu çok kısa bir sürede sağ çıkarmayı ümit ediyoruz. Tedbir amaçlı 3 binamızı boşalttık. Gerekli güvenlik tedbirlerini aldık. Şu anda çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi
Dervişoğlu, güvenlik gerekçesiyle çevredeki doğalgaz ve elektriğin keslidiğini belirtti. Dervişoğlu göçük altındaki güvenlik görevlisinin isminin Güray Halat olduğunu söyledi.
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-Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu'nun açıklaması
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