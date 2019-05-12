HABER

DHA İSTANBUL- ÜMRANİYE'DE YANGIN PANİĞİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 15:40 | Son Güncelleme

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ Haber-Kamera : Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK  İSTANBUL DHA Ümraniye'de 2 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Haber-Kamera : Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK İSTANBUL DHA
Ümraniye'de 2 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Dumandan bir kadın etkilenirken, itfaiye ekipleri yanlış parklanmalar yüzünden sokağa girmekte zorlandı. Yarım saatlik çalışma sonucunda itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Olay saat 14.30'da Ümraniye İstiklal Mahallesi Birlik Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşlar yangın nedeniyle sokağa döküldü. Evde bulunan 3 kişi vatandaşlar tarafından tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sokaktaki yanlış parklanmalar yüzünden ekipler sokağa girmekte zorlandı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen bir kadın olay yerine gelen ambulansta tedavi altına alındı.Yarım saatlik çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Görüntü Dökümü
---------------------
-Sokağa dökülen mahalleli
-Olay yerindeki itfaiye ekipleri
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Röportajlar
-Ambulans içindeki kadın
-Genel ve detaylar

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Model uçaklarla havada akrobasi dansıModel uçaklarla havada akrobasi dansı
Anneler Günü’nün emekçi anneleriAnneler Günü’nün emekçi anneleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

İmamoğlu açıklaması! 'Boykot listesi...'

İmamoğlu açıklaması! 'Boykot listesi...'

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Binali Yıldırım'a sabah namazı çıkışı yoğun ilgi

Binali Yıldırım'a sabah namazı çıkışı yoğun ilgi

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Reform Eylem Grubu toplanıyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emniyet'ten son dakika Ali Demir açıklaması!

Emniyet'ten flaş Ali Demir açıklaması!

Konya'da kafede dehşet anları: Pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı

Konya'da kafede dehşet anları: 10 yaralı

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

Bütün gözler Bayburt'ta! Çalışmalar yeniden başladı

Diyanet, Dijital Yayıncılık Daire Başkanlığı kuracak

Diyanet İşleri Başkanı duyurdu: Karar verdik...

Orijinal ve güzel Anneler günü mesajları: 2019'un Anneler Günü kutlu olsun!

Anneler Gününüz kutlu olsun!

100 yaşındaki yaşlı kadın her yerde aranıyor!

100 yaşındaki yaşlı kadın her yerde aranıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.