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DHA İSTANBUL - Ümraniye'de yol çöktü: 2 güvenlik görevlisi toprak altında (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 05:52 | Son Güncelleme

İBB’DEN İKİNCİ AÇIKLAMA Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi üzerinde metro çalışması sırasında yaşanan göçük olayıyla ilgili İBB’den ikinci bir açıklama yapıldı.

İBB’DEN İKİNCİ AÇIKLAMA

Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi üzerinde metro çalışması sırasında yaşanan göçük olayıyla ilgili İBB’den ikinci bir açıklama yapıldı. Açıklamada, çöken kısımda bir inşaata ait güvenlik kulübesinin içerisinde 2 görevlinin bulunduğu belirtilerek, "göçüğün zemin altında oluşan boşluktan kaynaklanabileceği tahmin edilmektedir" denildi. Açıklama şu bilgilere yer verildi:

“02 Kasım 2018 Cuma 01.20 saatlerinde Dudullu

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GÜNCELLEME - Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçükGÜNCELLEME - Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük
Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçükÜmraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük
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